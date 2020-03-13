Число самозанятых в Подмосковье превысило 79 тысяч

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Число самозанятых в Московской области превысило 79 тысяч.
Число самозанятых в Подмосковье превысило 79 тысяч
  • © Nikolay Gyngazov/Russian Look
  • globallookpress.com

Об этом сообщает телеканал «360».

«Создание комфортных условий для ведения бизнеса — это не только поддержка крупных производств, но и внимание к тем, кто только начинает своё дело. Для самозанятых важна помощь в поиске клиентов», — заявила министр инвестиций, промышленности и науки региона Наталья Егорова.

По её словам, если предприниматель продолжает развиваться, то власти помогут в поиске помещения, земельного участка или в вопросе подключения к коммуникациям. Также можно получить субсидии.

Наряду с этим для продвижения продукции начинающих предпринимателей организованы ярмарки.

Ранее «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу Минэкономики Татарстана сообщало, что Фонд поддержки предпринимательства региона разработал «портфель самозанятого», в котором содержится набор услуг для старта и развития бизнеса.

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