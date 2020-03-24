ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах
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- РИА Новости
«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
Как пояснил регулятор, конструкция таких аппаратов предусматривает приём купюр от одного клиента и выдачу этих же банкнот другому без обработки.
Кроме того, предлагается регулярно проводить дезинфекцию устройств, а перед выдачей наличных клиентам выдержать денежные знаки в течение срока, обеспечивающего гарантированную гибель вируса.
ЦБ также указал на приоритетное использование безналичной формы оплаты.
Ранее Сбербанк допустил предоставление ипотечных каникул из-за коронавируса.