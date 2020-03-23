Сбербанк допускает предоставление ипотечных каникул из-за коронавируса

Сбербанк может рассмотреть возможность предоставления ипотечных каникул для клиентов, попавших в сложную финансовую ситуацию из-за вспышки коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом заявил зампред правления кредитной организации Олег Ганеев.

«Если ситуация у нашего клиента будет развиваться неблагоприятно, например, в связи с карантином на предприятии возникнут сложные финансовые обстоятельства, то мы всегда готовы рассмотреть возможность реструктуризации задолженности», — рассказал он РИА Новости.

Зампред правления Сбербанка также напомнил, что клиенты ипотечного кредитования имеют предусмотренную законом возможность воспользоваться услугой ипотечных каникул.

«В случае жилищных кредитов — предложить воспользоваться опцией ипотечных каникул, которая предусмотрена для заёмщиков в соответствии с действующим законодательством», — подчеркнул Ганеев.

Он также заверил, что Сбербанк следит за ситуацией вокруг распространения коронавируса и внимательно изучает рекомендации Банка России для оперативного принятия дополнительных мер.

Ранее президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в беседе с НСН оценил вероятность введения кредитных каникул для клиентов банков из-за ситуации с коронавирусом.