Сбербанк допускает предоставление ипотечных каникул из-за коронавируса
- РИА Новости
«Если ситуация у нашего клиента будет развиваться неблагоприятно, например, в связи с карантином на предприятии возникнут сложные финансовые обстоятельства, то мы всегда готовы рассмотреть возможность реструктуризации задолженности», — рассказал он РИА Новости.
Зампред правления Сбербанка также напомнил, что клиенты ипотечного кредитования имеют предусмотренную законом возможность воспользоваться услугой ипотечных каникул.
«В случае жилищных кредитов — предложить воспользоваться опцией ипотечных каникул, которая предусмотрена для заёмщиков в соответствии с действующим законодательством», — подчеркнул Ганеев.
Он также заверил, что Сбербанк следит за ситуацией вокруг распространения коронавируса и внимательно изучает рекомендации Банка России для оперативного принятия дополнительных мер.
Ранее президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в беседе с НСН оценил вероятность введения кредитных каникул для клиентов банков из-за ситуации с коронавирусом.