В Uniper уверены в реализации проекта «Северный поток — 2»

Газопровод «Северный поток — 2» введут в эксплуатацию, несмотря на задержку в реализации проекта, уверены в германской компании Uniper, которая является партнёром «Газпрома» по проекту.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на годовой отчёт Uniper.

«Мы ожидаем, что «Северный поток — 2» будет запущен, несмотря на задержки, и будет транспортировать нам до 55 млрд кубометров газа в год», — отмечается в документе.

Также в нём указано, что, несмотря на приостановку укладки труб, все другие работы по проекту продолжаются согласно плану.

Отмечается, что компания — оператор газопровода Nord Stream 2 в настоящее время занимается смягчением негативных последствий приостановки работ.

Ранее в Минэнерго России заявили, что прогнозы по срокам завершения проекта газопровода «Северный поток — 2» сохраняются, его закончат в конце 2020 — начале 2021 года.

В феврале глава Минэнерго США Дэн Бруйетт заявил, что Россия не сможет обойти американские санкции и самостоятельно достроить газопровод из-за отсутствия необходимых технологий.

Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что эти задержки не будут длительными, никакие действия США не смогут остановить запуск газопровода, а у России есть все возможности для завершения строительства.