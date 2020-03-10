В Uniper уверены в реализации проекта «Северный поток — 2»

Короткая ссылка
Газопровод «Северный поток — 2» введут в эксплуатацию, несмотря на задержку в реализации проекта, уверены в германской компании Uniper, которая является партнёром «Газпрома» по проекту.
В Uniper уверены в реализации проекта «Северный поток — 2»
  • © Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на годовой отчёт Uniper.

«Мы ожидаем, что «Северный поток — 2» будет запущен, несмотря на задержки, и будет транспортировать нам до 55 млрд кубометров газа в год», — отмечается в документе.

Также в нём указано, что, несмотря на приостановку укладки труб, все другие работы по проекту продолжаются согласно плану.

Отмечается, что компания — оператор газопровода Nord Stream 2 в настоящее время занимается смягчением негативных последствий приостановки работ.

Ранее в Минэнерго России заявили, что прогнозы по срокам завершения проекта газопровода «Северный поток — 2» сохраняются, его закончат в конце 2020 — начале 2021 года.

В феврале глава Минэнерго США Дэн Бруйетт заявил, что Россия не сможет обойти американские санкции и самостоятельно достроить газопровод из-за отсутствия необходимых технологий.

Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что эти задержки не будут длительными, никакие действия США не смогут остановить запуск газопровода, а у России есть все возможности для завершения строительства.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить