Способное достроить «Северный поток — 2» судно движется на Шри-Ланку

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Судно-трубоукладчик «Академик Черский», которое рассматривали как один из вариантов завершения строительства газопровода «Северный поток — 2», направляется на Шри-Ланку.

Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса Marine Traffic.

Как уточняет ТАСС, судно должно прибыть в порт Коломбо в понедельник, 24 февраля.

10 февраля сообщалось, что судно-трубоукладчик «Академик Черский» покинуло порт Находка и направилось в Сингапур.

В январе президент России Владимир Путин заявил, что окончание строительства газопровода будет отодвинуто на несколько месяцев.

При этом он отметил, что проект может быть введён в эксплуатацию до конца текущего года либо в I квартале 2021 года.

По словам председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера, у России нет технологических препятствий для того, чтобы самостоятельно достроить газопровод.

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