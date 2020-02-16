В Госдуме оценили слова США о перспективе строительства «Северного потока — 2»

Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT прокомментировал заявление главы Минэнерго США Дэна Бруйетта о том, что России не удастся самостоятельно завершить строительство газопровода «Северный поток — 2».

«Это недобросовестная конкуренция, которая открывает всем европейским странам глаза на санкции. У меня нет сомнений, что США и в дальнейшим будут принимать все меры для того, чтобы мешать строительству этого газопровода. Естественно, эти заявления рассчитаны на настроение европейских компаний и носят в первую очередь политический характер. Это уже вызвало определённые задержки в строительстве», — считает Чепа.

Депутат отметил, что «по всем планам», которые пересчитывают сроки запуска проекта, «есть все возможности для завершения строительства к концу года».

«Я думаю, что в течение года будут предприняты шаги для того, чтобы ускорить завершение этого проекта. И то, что США заявляют, что они делают, что они, очевидно, ещё будут делать, не помешает завершению строительства и пуска «Северного потока — 2». Как это произошло и с «Турецким потоком», и с другими проектами, которые мы реализуем, а американцы всячески пытаются этому мешать», — уверен он.

Ранее «Газпром» ответил на заявление США о перспективах «Северного потока — 2».