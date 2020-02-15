Эксперт оценил заявление главы OMV по «Северному потоку — 2»

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Полина Полетаева
Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с RT прокомментировал заявление главы австрийской нефтегазовой компании OMV Райнера Зеле о том, что Россия сможет найти подходящее судно для того, чтобы завершить «Северный поток — 2».
Эксперт оценил заявление главы OMV по «Северному потоку — 2»
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

«Оптимизм Райана Зеле во многом является символичным, потому что он демонстрирует позицию европейского бизнеса в отношении «Северного потока — 2». Это необходимый проект, и он будет завершён. Никто не сдался, никто не опустил руки, и все стараются перебить негатив, который старательно формируется вокруг проекта в той же Европе», — считает Фролов.

Эксперт отметил, что не наблюдается никакой «законотворческой активности со стороны США, которая могла бы угрожать реализации проекта».

«Есть заявления о санкциях, но подобная инициатива является, на мой взгляд, мало реализуемой. Это звучит исключительно как угроза. Оформить данный проект в виде закона вряд ли кто-то решится. Просто потому, что это будет открытый удар по европейскому бизнесу. А США на это не пойдут, по крайней мере, в текущих условиях», — добавил он.

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