Чижов рассказал об ожидании в Европе газа из «Северного потока — 2»

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Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил об ожидании Европой газа, который пойдёт по «Северному потоку — 2», при этом остроты положения в настоящее время нет.
Чижов рассказал об ожидании в Европе газа из «Северного потока — 2»
  • © Tobias SCHWARZ
  • AFP

По словам Чижова, несмотря на то что «Северный поток — 2» построен почти на 100%, а оставшаяся часть, очевидно, будет достроена в первом полугодии, это не значит, что газ пойдёт в тот же момент, поскольку предполагается проведение ещё ряда технических работ и испытаний.

«Да, конечно, газ, который пойдёт по этому трубопроводу, ждут в Европе. Но на сегодняшний день остроты положения нет, потому что подземные хранилища газа в ЕС достаточно заполнены, да и зима пока более чем мягкая», — цитирует его РИА Новости.

Ранее «Газпром» сообщил, что введение в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2» намечено на конец 2020 года.

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