«Нафтогаз» обсуждает с США новые меры против «Северного потока — 2»

«Нафтогаз» обсуждает с США возможность введения дополнительных мер, чтобы помешать строительству газопровода «Северный поток — 2», заявил глава украинской компании Андрей Коболев.

Выступая в Атлантическом совете в Вашингтоне, Коболев отметил, что Россия намерена внедрить дополнительные технические возможности для завершения проекта, но этому можно помешать.

«Игра пока не закончена... Однако возможность существует, и мы в настоящий момент обсуждаем, в том числе здесь, в федеральном округе Колумбия, как обеспечить, чтобы этот проект был мёртв», — цитирует его ТАСС.

Глава «Нафтогаза» также отметил эффективность введённых против «Северного потока — 2» санкций.

«Я считаю, что... это один из главных шагов, который был предпринят. Мы надеемся, что правительство США продолжит действовать в том же направлении», — добавил он.

Ранее Австрия выступила против американских санкций в отношении «Северного потока — 2».

4 февраля газета Handelsblatt со ссылкой на дипломатические круги в Вашингтоне сообщила, что США намерены ввести новые санкции в отношении проекта.

В МИД России, в свою очередь, заверили, что газопровод будет достроен, несмотря на санкционное давление США.