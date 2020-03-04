«Нафтогаз» обсуждает с США новые меры против «Северного потока — 2»
- Reuters
Выступая в Атлантическом совете в Вашингтоне, Коболев отметил, что Россия намерена внедрить дополнительные технические возможности для завершения проекта, но этому можно помешать.
«Игра пока не закончена... Однако возможность существует, и мы в настоящий момент обсуждаем, в том числе здесь, в федеральном округе Колумбия, как обеспечить, чтобы этот проект был мёртв», — цитирует его ТАСС.
Глава «Нафтогаза» также отметил эффективность введённых против «Северного потока — 2» санкций.
«Я считаю, что... это один из главных шагов, который был предпринят. Мы надеемся, что правительство США продолжит действовать в том же направлении», — добавил он.
Ранее Австрия выступила против американских санкций в отношении «Северного потока — 2».
4 февраля газета Handelsblatt со ссылкой на дипломатические круги в Вашингтоне сообщила, что США намерены ввести новые санкции в отношении проекта.
В МИД России, в свою очередь, заверили, что газопровод будет достроен, несмотря на санкционное давление США.