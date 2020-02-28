В Австрии выступили против санкций в отношении «Северного потока — 2»

Австрия выступает против санкций США в отношении «Северного потока — 2» и надеется на завершение проекта, несмотря на них, заявил посол Австрии в Москве Йоханнес Айгнер.

Об этом информирует РИА Новости.

«Австрия поддерживает проект «Северный поток — 2», потому что он считается важным для надёжного и эффективного газоснабжения, а следовательно — для энергетической безопасности Европы. И мы исходим из того, что он, несмотря на американские санкции, будет завершён», — сказал Айгнер.

Он подчеркнул, что Австрия в «целом негативно относится» к экстерриториальным санкциям.

Ранее в Минэнерго России сообщили, что прогнозы по срокам завершения проекта газопровода «Северный поток — 2» сохраняются, его закончат в конце 2020 — начале 2021 года.

В декабре Министерство финансов США объявило о введении санкций против «Северного потока — 2».

4 февраля газета Handelsblatt со ссылкой на дипломатические круги в Вашингтоне сообщила, что США намерены ввести новые санкции в отношении проекта.

Райнер Зеле, глава австрийской нефтегазовой компании OMV, финансирующей строительство газопровода, оценил шансы России достроить «Северный поток — 2».