Минфин оценил возможное влияние покупки акций Сбербанка на курс рубля
- РИА Новости
«Я с уверенностью могу сказать, что эта сделка в минимальной степени отразится на курсовых соотношениях», — сказал Силуанов.
По его словам, ЦБ, как регулятор, принял все необходимые для этого меры.
Ранее комитет Госдумы по финансовому рынку одобрил проект о покупке кабмином акций Сбербанка у Центробанка.
В Счётной палате сообщили о планах проанализировать передачу акций правительству.
13 февраля кабмин России одобрил соответствующий законопроект.
Средства от продажи пакета акций Сбербанка направят в бюджет для финансирования социальных инициатив, изложенных в послании президента Федеральному собранию.
Стоимость его покупки составит около 2,5 трлн рублей.