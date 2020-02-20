Минфин оценил возможное влияние покупки акций Сбербанка на курс рубля

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Сделка по покупке правительством акций Сбербанка у Центробанка в минимальной степени отразится на курсе рубля, заявил глава Минфина Антон Силуанов в интервью РБК.
Минфин оценил возможное влияние покупки акций Сбербанка на курс рубля
  • РИА Новости

«Я с уверенностью могу сказать, что эта сделка в минимальной степени отразится на курсовых соотношениях», — сказал Силуанов.

По его словам, ЦБ, как регулятор, принял все необходимые для этого меры.

Ранее комитет Госдумы по финансовому рынку одобрил проект о покупке кабмином акций Сбербанка у Центробанка.

В Счётной палате сообщили о планах проанализировать передачу акций правительству.

13 февраля кабмин России одобрил соответствующий законопроект.

Средства от продажи пакета акций Сбербанка направят в бюджет для финансирования социальных инициатив, изложенных в послании президента Федеральному собранию. 

Стоимость его покупки составит около 2,5 трлн рублей.

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