Посол ФРГ рассказал об ожидаемых сроках запуска «Северного потока — 2»

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Германия ожидает, что запуск газопровода «Северный поток — 2» состоится не позднее первого квартала 2021 года. Об этом заявил посол ФРГ в России Геза Андреас фон Гайр на встрече со студентами Уральского федерального университета.
Посол ФРГ рассказал об ожидаемых сроках запуска «Северного потока — 2»
  • РИА Новости

«По итогам моих разговоров с Миллером могу сказать, что реализация проекта должна быть закончена и запуск его в работу должен состояться в конце 2020 года либо (самое позднее) в первом квартале 2021 года», — цитирует дипломата ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что окончание строительства газопровода будет отодвинуто на несколько месяцев. По его словам, проект может быть введён в эксплуатацию до конца текущего года либо в I квартале 2021 года.

Как отмечал председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, у России нет технологических препятствий для того, чтобы самостоятельно достроить газопровод.

21 декабря Министерство финансов США объявило о введении санкций против «Северного потока — 2». В связи с этим Allseas приостановила работу над проектом.

Глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что у России есть все возможности завершить строительство газопровода своими силами, если Allseas не сможет продолжить прокладку.

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