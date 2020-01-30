«Нафтогаз» пока не потратил полученные от «Газпрома» $2,9 млрд

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Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что полученные от «Газпрома» $2,9 млрд всё ещё находятся на счетах украинской компании, их дальнейшее распределение решится в ходе дискуссии с правительством.
«Нафтогаз» пока не потратил полученные от «Газпрома» $2,9 млрд
  • РИА Новости

«Мы ждём дискуссию с правительством в отношении стратегии «Нафтогаза», и после этого будет принято решение, каким образом эти деньги оптимально можно потратить», — сказал Коболев в эфире телеканала «Украина 24».

По его словам, руководство компании не исключает возможность расходования трети средств на добычу, однако пока об этом говорить рано.

«Пока они все (средства от «Газпрома». — RT) находятся на наших счетах, и до завершения этой дискуссии, я думаю, было бы некорректно нам решать самим вопрос, как это тратить», — добавил он.

Ранее в пресс-службе «Нафтогаза» прокомментировали снятие арестов с активов «Газпрома» по искам украинской компании в Великобритании, Люксембурге и Нидерландах после выплаты компанией долга в $2,9 млрд.

В декабре «Газпром» выплатил украинскому «Нафтогазу» $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража в рамках урегулирования спора о транзите газа.

В «Нафтогазе» подтвердили получение $2,9 млрд от российской компании.

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