«Нафтогаз» рассказал о планах на полученные от «Газпрома» $2,9 млрд

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев рассказал, как украинская компания намерена потратить полученные от «Газпрома» $2,9 млрд

Как сообщает УНИАН, данные средства «Нафтогаз» не будет тратить на погашение своих долгов.

«Я считаю, из этих средств деньги тратить нужно на вещи, которые не являются проеданием, а в будущем будут создавать дополнительную экономическую ценность. Такими вещами я считаю энергоэффективность, такими вещами я считаю добычу и инфраструктурные проекты», — отметил Коболев.

Вместе с этим глава украинской компании добавил, что к настоящему моменту эти средства никто не трогал и пока «Нафтогаз» ожидает разговора с правительством Украины по поводу полученных денег.

Ранее «Газпром» выплатил украинскому «Нафтогазу» $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража в рамках урегулирования спора о транзите газа.

В «Нафтогазе» подтвердили получение $2,9 млрд от российской компании.

24 декабря глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус рассказал, как компания «Нафтогаз» потратит полученные деньги.

Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в беседе с ФАН объяснил недовольство Киева газовыми соглашениями.