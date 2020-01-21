«Нафтогаз» прокомментировал снятие арестов с активов «Газпрома»

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В пресс-службе «Нафтогаза» прокомментировали снятие арестов с активов «Газпрома» по искам украинской компании в Великобритании, Люксембурге и Нидерландах.
«Нафтогаз» прокомментировал снятие арестов с активов «Газпрома»
  • РИА Новости

«Нам пишут люди, спрашивают, что за предательство. Объясняем. Эти аресты накладывались на активы «Газпрома» в разных юрисдикциях, чтобы заставить его заплатить долг по решению Стокгольмского арбитража, $2,9 млрд», — говорится в сообщении в Facebook.

Как указали в компании, «Нафтогаз», получил эти средства от «Газпрома» 27 декабря, после чего долг был взыскан.

20 января в «Газпроме» заявили о снятии арестов со своих активов по искам «Нафтогаза» в Великобритании, Люксембурге и Нидерландах. 

В Государственной думе прокомментировал данное заявление

В конце 2019 года Россия и Украина подписали договор по транзиту газа, а также договорились об урегулировании взаимных претензий.

Украина также обязалась снять аресты на имущество, активы и денежные средства «Газпрома».

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