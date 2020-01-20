В Госдуме оценили снятие арестов с активов «Газпрома» в Европе

Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских в беседе с RT прокомментировал снятие арестов с активов «Газпрома» по искам «Нафтогаза» в Великобритании, Люксембурге и Нидерландах.

«Это подтверждает договорённости «Газпрома» и «Нафтогаза» о взаимном снятии претензий... и это говорит о том, что никаких противодействий в плане развития работы в Европе нет, кроме политических и коммерческих амбиций наших заокеанских товарищей... Со стороны российских компаний все обязательства выполняются вовремя и в срок, и самый главный показатель — сегодняшнее снятие ограничений», — заявил Ананских.

Парламентарий также напомнил о ситуации с выплатами «Газпромом» «Нафтогазу» $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража.

По его словам, сегодняшнее решение о снятии арестов с активов «Газпрома» в совокупности с остальными событиями указывает на готовность «Газпрома» выполнять данные им обещания.

Ранее в «Газпроме» заявили о снятии арестов активов «Газпрома» по искам «Нафтогаза» в Великобритании, Люксембурге и Нидерландах.