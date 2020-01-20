В «Газпроме» заявили о снятии арестов с активов по искам «Нафтогаза»

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Сняты аресты активов «Газпрома» по искам «Нафтогаза» в Великобритании, Люксембурге и Нидерландах. Об этом информирует Интерфакс, ссылаясь на пресс-службу компании.
В «Газпроме» заявили о снятии арестов с активов по искам «Нафтогаза»
  • РИА Новости

«20 января 2020 года аресты и обеспечительные меры, принятые в Англии и Уэльсе, Нидерландах и Люксембурге по требованию НАК «Нафтогаз Украины» на основании Арбитражного решения Торговой палаты Стокгольма… были сняты», — говорится в сообщении.

В конце 2019 года Россия и Украина подписали договор по транзиту газа, а также договорились об урегулировании взаимных претензий.

Так, Антимонопольный комитет Украины снял претензии к «Газпрому» на сумму около $7,4 млрд, а российская компания выплатила около $2,9 млрд по решениям Стокгольмского арбитражного суда.

Украинская сторона также обязалась снять все аресты на имущество, активы и денежные средства «Газпрома».

Летом суд Амстердама отклонил жалобу «Газпрома» в деле о принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража по спору с «Нафтогазом».

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