В Нидерландах отклонили жалобу «Газпрома» по спору с «Нафтогазом»
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Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-релиз «Нафтогаза».
Отмечается, что жалоба касалась юрисдикции суда. Данным решением судьи подтвердили свои полномочия по делу о признании и принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража на территории Нидерландов.
Уточняется, что Окружной суд Люксембурга принял аналогичное решение: он отклонил жалобу «Газпрома» и подтвердил аресты активов российской компании на территории страны в рамках решения арбитража.
В июне российская сторона предложила украинской мировое соглашение по арбитражным разбирательствам.
В феврале 2018 года Стокгольмский арбитражный суд вынес решение по многолетнему спору «Газпрома» и «Нафтогаза». Украинской компании была присуждена компенсация в размере $2,6 млрд.