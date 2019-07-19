В Нидерландах отклонили жалобу «Газпрома» по спору с «Нафтогазом»

Апелляционный суд Амстердама отклонил жалобу «Газпрома» в деле о принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража по спору с «Нафтогазом».

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-релиз «Нафтогаза».

Отмечается, что жалоба касалась юрисдикции суда. Данным решением судьи подтвердили свои полномочия по делу о признании и принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража на территории Нидерландов.

Уточняется, что Окружной суд Люксембурга принял аналогичное решение: он отклонил жалобу «Газпрома» и подтвердил аресты активов российской компании на территории страны в рамках решения арбитража.

В июне российская сторона предложила украинской мировое соглашение по арбитражным разбирательствам.

В феврале 2018 года Стокгольмский арбитражный суд вынес решение по многолетнему спору «Газпрома» и «Нафтогаза». Украинской компании была присуждена компенсация в размере $2,6 млрд.