В OMV назвали недостаточной поддержку Европой «Северного потока — 2»

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Австрийская OMV считает недостаточными действия Европы по поддержке строительства газопровода «Северный поток — 2».
В OMV назвали недостаточной поддержку Европой «Северного потока — 2»
  • © Tobias SCHWARZ
  • AFP

«Меня беспокоит ситуация вокруг «Северного потока — 2». Как это возможно, что, вложив миллиарды евро в проект, который был законно одобрен всеми регуляторами, потом этот проект останавливается внешними санкциями, без консультаций с Европой», — цитирует ТАСС главу австрийской компании Райнера Зеле.

Он добавил, что «мы говорим много, но делаем не так много».

Ранее в МИД России заявили, что вопиющим примером нечестной конкуренции являются попытки США помешать реализации проекта газопровода «Северный поток — 2».

В конце 2019 года США объявили о санкциях против «Северного потока — 2». Швейцарская компания Allseas после этого приостановила работу над проектом.

В Австрии заявили, что отвергают экстерриториальные санкции США против проекта газопровода. 

Бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер назвал санкции США против «Северного потока — 2» вмешательством во внутренние дела Германии.

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