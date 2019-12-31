Шрёдер подверг критике США за санкции против «Северного потока — 2»

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Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер в интервью Neue Osnabrücker Zeitung назвал санкции США против «Северного потока — 2» вмешательством во внутренние дела ФРГ.
Шрёдер подверг критике США за санкции против «Северного потока — 2»
  • РИА Новости

«США хотят определять, с кем мы можем торговать, а с кем нет. Мы не должны это принимать. Мы не являемся 51-м штатом США», — приводит Presseportal его заявление.

По словам Шрёдера, санкции США являются вмешательством во внутренние дела Германии, каких экс-канцлер не видел с момента воссоединения.

Кроме того, он заявил, что действия США направлены не только против торговых отношений с Россией, но и с Китаем и Ираном. 

В июле Шрёдер раскритиковал внешнюю политику американского президента Дональда Трампа за то, что тот пытается диктовать друзьям и союзникам, что они должны и могут делать в политическом и экономическом плане.

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