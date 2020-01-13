В Госдуме оценили позицию Австрии относительно «Северного потока — 2»

Председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный прокомментировал в беседе с RT заявление главы МИД Австрии Александера Шалленберга о том, что Вена отвергает экстерриториальные санкции Вашингтона против проекта газопровода «Северный поток — 2».

«Я бы назвал эту позицию позицией здравого смысла. Европа зависит от поставок энергоносителей, понятно, что Европа нуждается в газе, только Россия может предложить необходимые объёмы газа и по приемлемым ценам. Понятно, что выиграют (от этого. — RT) и Европа, и Россия», — пояснил Завальный.

Депутат подчеркнул, что США не нравится такой расклад, поскольку они хотят доминировать и в политике, и в экономике.

«И понятно, что европейские страны, такие как Австрия и Германия, которые (проводят. — RT) более независимую политику, об этом говорят. А другие страны, которые более зависимы (Прибалтийские страны, Польша, страны Восточной Европы), либо занимают отрицательную, агрессивную позицию по отношению к России, либо нейтральную позицию. Это всё видно, всё понятно — цели, задачи», — заключил парламентарий.

Ранее Шалленберг заявил о неприемлемости санкций против «Северного потока — 2».

По его словам, проект трубопровода не ущемляет интересы Украины, а США ввели ограничительные меры только из собственных экономических целей, без учёта позиции Европы.

В конце декабря 2019 года США объявили о санкциях против «Северного потока — 2». Швейцарская компания Allseas после этого приостановила работу над проектом.