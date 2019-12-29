Козак пообещал США ответ на санкции по «Северному потоку — 2»

Ответные меры России на санкции Соединённых Штатов против проекта трубопровода «Северный поток — 2» будут взвешенными и адекватными, заявил вице-премьер России Дмитрий Козак в эфире программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1».

«Пока занимаемся (проработкой ответных мер. — RT). Мы будем принимать взвешенные и адекватные решения», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Козак заявил, что трубопровод «Северный поток — 2» будет достроен, невзирая на санкции.

21 декабря Соединённые Штаты объявили о введении санкций против «Северного потока — 2».

Позднее заместитель главы МИД России Сергей Рябков назвал вариант ответа России на санкции США.

По его словам, в качестве одной из ответных мер может стать расширение списка американских граждан, которым запрещён въезд в Россию.

Российский министр энергетики Александр Новак заявил о способности России самой завершить строительство газопровода, если швейцарская компания Allseas не сможет продолжить его прокладку.