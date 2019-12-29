Козак пообещал США ответ на санкции по «Северному потоку — 2»
- РИА Новости
«Пока занимаемся (проработкой ответных мер. — RT). Мы будем принимать взвешенные и адекватные решения», — цитирует его РИА Новости.
Ранее Козак заявил, что трубопровод «Северный поток — 2» будет достроен, невзирая на санкции.
21 декабря Соединённые Штаты объявили о введении санкций против «Северного потока — 2».
Позднее заместитель главы МИД России Сергей Рябков назвал вариант ответа России на санкции США.
По его словам, в качестве одной из ответных мер может стать расширение списка американских граждан, которым запрещён въезд в Россию.
Российский министр энергетики Александр Новак заявил о способности России самой завершить строительство газопровода, если швейцарская компания Allseas не сможет продолжить его прокладку.