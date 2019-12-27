Новак оценил решение Украины запретить импорт электроэнергии из России

Министр энергетики России Александр Новак прокомментировал подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским закон о запрете импорта электроэнергии из России.

«Такие решения не очень конструктивны, потому что не направлены на энергобезопасность и надёжное энергоснабжение потребителей», — сказал Новак в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, российская сторона последние годы не поставляла электроэнергию на Украину, в качестве пилотных поставок работа была возобновлена «буквально пару месяцев назад».

При этом министр заявил о готовности страны обеспечивать и поставлять электроэнергию в необходимых объёмах.

Новак отметил, что подписание Зеленским закона о запрете импорта электроэнергии из России «нерационально» и «не добавляет оптимизма», если думать о потребителях — населении и коммерческих организациях, которые нуждаются в свете и тепле.

«Надеемся, что когда-то это решение будет отменено. Это было бы разумно», — отметил он.

Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О рынке электрической энергии», который, в частности, запрещает продажу и поставку электрической энергии, импортируемой из России (по двусторонним договорам и на внутрисуточном рынке), был подписан Зеленским 25 декабря.

Политолог Юрий Светов в беседе с радио Sputnik оценил закон.