В Госдуме оценили запрет Киева на импорт электроэнергии из России
- РИА Новости
«Я считаю, что когда политики вмешиваются в экономику, это очень негативным образом влияет на устойчивое развитие», — сказал он.
Морозов отметил, что Украина «в плане работы предприятий находится в очень плачевном состоянии», а граждане получают маленькую зарплату.
«Поэтому они нуждаются в развитии экономики. А ограничение поставок электроэнергии — «выстрел себе в ногу». Сложно понять логику подобных вещей», — добавил депутат.
Подписанный закон устанавливает запрет на продажу или поставку электрической энергии, импортируемой из России по двусторонним договорам и на внутрисуточном рынке.
Также уточняется, что украинское правительство «имеет право отменять этот запрет на определённый им срок во избежание чрезвычайной ситуации в объединённой энергосистеме Украины».