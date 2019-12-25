Эксперт прокомментировал запрет Киева на импорт электроэнергии из России

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Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал подписанный украинским лидером Владимиром Зеленским закон «О внесении изменений в Закон Украины», который запрещает продажу и поставку электрической энергии, импортируемой из России.
Эксперт прокомментировал запрет Киева на импорт электроэнергии из России
  • РИА Новости

«Киев недавно вернулся к закупкам электричества в России. Напомню, что прекращение покупки российской электроэнергии произошло в 2015 году. В сентябре 2019 года Рада разрешила импорт из России и Белоруссии по двусторонним договорам, а в октябре возобновились поставки», — заявил Юшков.

По его словам, Киеву и дальше хорошо было бы иметь возможность использовать трансграничные перетоки, которым не препятствовала старая система.

Как отметил эксперт, электричество могло переходить туда-обратно независимо от уровня потребления.

Подписанный закон устанавливает запрет на продажу или поставку электрической энергии, импортируемой из России по двусторонним договорам и на внутрисуточном рынке.

Также уточняется, что украинское правительство «имеет право отменять этот запрет на определённый им срок во избежание чрезвычайной ситуации в объединённой энергосистеме Украины».

Директор Центра евразийских исследований, политолог Владимир Корнилов в беседе с ФАН оценил заявление лидера партии «Европейская солидарность», экс-президента Украины Петра Порошенко о том, что его партия потребует введения санкций, направленных против прямых поставок газа из России.

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