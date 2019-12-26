Эксперт оценил закон о запрете импорта электроэнергии на Украину из России

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Политолог Юрий Светов в беседе с радио Sputnik прокомментировал подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским закон о запрете импорта электроэнергии из России.
Эксперт оценил закон о запрете импорта электроэнергии на Украину из России
  • © РИА Новости

«Это шаг в провозглашённом направлении «к Европе». Нам показывают, что уход Украины от связей с Россией — окончательный и безоговорочный. Мол, вынуждены мы пока брать с вас деньги за газ, ну берём, а по всем остальным направлениям, извините, разводимся», — отметил Светов.

Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков также прокомментировал запрет Украины на поставку электроэнергии из России

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