Эксперт оценил закон о запрете импорта электроэнергии на Украину из России

Политолог Юрий Светов в беседе с радио Sputnik прокомментировал подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским закон о запрете импорта электроэнергии из России.

«Это шаг в провозглашённом направлении «к Европе». Нам показывают, что уход Украины от связей с Россией — окончательный и безоговорочный. Мол, вынуждены мы пока брать с вас деньги за газ, ну берём, а по всем остальным направлениям, извините, разводимся», — отметил Светов.

Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков также прокомментировал запрет Украины на поставку электроэнергии из России.