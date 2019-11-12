Источник назвал возможную дату трёхсторонней встречи по газу

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Еврокомиссия предложила провести новую трёхстороннюю министерскую встречу России, Евросоюза и Украины по газу 19 ноября, однако подтверждение от всех участников ещё не получено.
Источник назвал возможную дату трёхсторонней встречи по газу
  • Reuters

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на европейский источник в Брюсселе.

«В настоящий момент рассматривается 19 ноября как дата проведения встречи, однако она пока не подтверждена сторонами», — заявил собеседник агентства.

Ранее российский лидер Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре обсудили разведение сил в Донбассе, а также вопрос трёхсторонних переговоров об условиях транзита российского газа через Украину.

8 ноября в Брюсселе завершились трёхсторонние экспертные консультации России, ЕС и Украины по газу, на которых обсуждалась подготовка нового раунда министерских консультаций по контракту на поставки и транзит российского газа через Украину с 2020 года.

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