Путин и Меркель обсудили переговоры по транзиту газа через Украину

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Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре обсудили разведение сил в Донбассе, а также вопрос трёхсторонних переговоров об условиях транзита российского газа через Украину.
Путин и Меркель обсудили переговоры по транзиту газа через Украину
  • РИА Новости

«Подтверждён настрой на дальнейшую координацию усилий России и Германии в «нормандской четвёрке», в том числе в плане подготовки возможного саммита в этом формате», — говорится в сообщении Кремля.

Там отметили, что также стороны подчеркнули важность соблюдения минского «Комплекса мер» 2015 года для урегулирования внутриукраинского конфликта.

Помимо этого политики обсудили ситуации в Сирии и Ливии и договорились продолжать контакты на различных уровнях.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что позиция российского лидера Владимира Путина по вопросу переговоров с Украиной о транзите газа уже была представлена, она не поменялась.

30 октября в Будапеште Путин заявил о готовности Москвы к «конструктивной работе и по прокачке газа через Украину, и по поставкам газа на Украину».

При этом президент подчеркнул, что России и Украине необходимо избавиться от взаимных претензий по газу

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