В Кремле заявили о неизменности позиции Путина по транзиту газа

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Позиция российского лидера Владимира Путина по вопросу переговоров с Украиной о транзите газа уже была представлена, она не поменялась. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
В Кремле заявили о неизменности позиции Путина по транзиту газа
  • Reuters

«Здесь с тех пор, как президент Путин изложил своё отношение к этому вопросу на пресс-конференции в Будапеште, ничего не изменилось», — цитирует РИА Новости представителя Кремля.

Как отметил Песков, «позиция Путина хорошо известна».

Таким образом, уточняет агентство, он ответил на вопрос о качестве переговоров с украинской стороной о транзите газа и о том, почему звучит риторика, что не исключена приостановка транзита газа.

30 октября в Будапеште Путин заявил о готовности Москвы к «конструктивной работе и по прокачке газа через Украину, и по поставкам газа на Украину».

При этом президент подчеркнул, что России и Украине необходимо избавиться от взаимных претензий по газу

Как отмечали в Киеве, Украина готова к возможному прекращению транзита российского газа, но подписание нового соглашения с «Газпромом» остаётся в приоритете. 

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