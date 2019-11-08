Экспертная встреча России, ЕС и Украины по газу продлилась 4,5 часа

Трёхсторонние экспертные консультации России, Евросоюза и Украины по газу завершились в Брюсселе. Как передаёт ТАСС, они продолжались более 4,5 часа.

На встрече обсуждалась подготовка нового раунда министерских консультаций по контракту на поставки и транзит российского газа через Украину с 2020 года.

На данный момент дата этой встречи не определена.

Последняя министерская встреча прошла в Брюсселе 28 октября. Россию на ней представлял министр энергетики Александр Новак.

Переговоры не завершились конкретными договорённостями, стороны условились провести новый раунд до конца ноября.