В Китае заявили о готовности продолжать диалог с США по торговой сделке

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Официальный представитель Министерства коммерции Китая Гао Фэн заявил о готовности Пекина к заключению торговой сделки с Соединёнными Штатами в ближайшее время при условии сохранения равноправного взаимовыгодного диалога.
В Китае заявили о готовности продолжать диалог с США по торговой сделке
  • Reuters

Об этом сообщает ТАСС.

«Китай готов продолжать диалог с Вашингтоном, урегулировать противоречия в торгово-экономической сфере, содействовать тому, чтобы торговая сделка с Соединёнными Штатами была заключена как можно скорее», — сказал Фэн.

Он отметил, что прогресс в переговорах возможен только в случае осуществления их «на равноправной взаимовыгодной основе обоюдного уважения».

По его словам, достигнутые на последнем раунде переговоров результаты являются итогом того, что «Китай и США действовали сообща и учли взаимные интересы».

Ранее официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил, что Пекин и Вашингтон по итогам последнего раунда торговых переговоров смогли добиться существенного консенсуса по первой части торгового соглашения.

14 октября министр финансов США Стивен Мнучин сообщил, что новый пакет американских пошлин на китайские товары вступит в силу 15 декабря, если к этому моменту страны не заключат торговую сделку.

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