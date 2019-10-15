В Китае оценили итоги последнего раунда торговых переговоров с США

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Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил, что Пекин и Вашингтон по итогам последнего раунда торговых переговоров смогли добиться существенного консенсуса по первой части торгового соглашения.
В Китае оценили итоги последнего раунда торговых переговоров с США
  • Reuters

«То, о чём говорят США, соответствует реальному положению дел и совпадает с нашим пониманием ситуации», — приводит РИА Новости комментарий дипломата по заявлению США о том, что стороны достигли существенного консенсуса по первой части сделки.

Также, по его словам, стороны «единодушны и по вопросам, связанным с достижением торгово-экономического соглашения, в этом нет разногласий».

Ранее американский лидер Дональд Трамп сообщил, что Пекин выполняет договорённости по торговой сделке с Вашингтоном и уже покупает сельхозпродукцию США.

Эксперт Центра экономических исследований РИСИ Вячеслав Холодков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил отношения США и КНР.

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