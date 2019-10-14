Трамп сообщил о выполнении КНР договорённостей по торговой сделке

Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что Китай выполняет договорённости по торговой сделке с Соединёнными Штатами и уже покупает сельхозпродукцию США.

«Китай уже начал покупку сельхозпродукции наших великих фермеров-патриотов», — написал он в Twitter.

CHINA HAS ALREADY BEGUN AGRICULTURAL PURCHASES FROM OUR GREAT PATRIOT FARMERS & RANCHERS! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 13, 2019

Трамп также уточнил, что страны заканчивают первую фазу торговой сделки и вскоре приступят ко второй фазе.

Кроме того, американский лидер решил не повышать пошлины на китайские товары с 25% до 30% с 15 октября.

В сентябре издание Politico сообщило, что китайские власти намерены купить небольшое количество сельскохозяйственной продукции у США.

Эксперт Центра экономических исследований РИСИ Вячеслав Холодков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил отношения США и КНР.