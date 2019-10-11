США не станут повышать пошлины на китайские товары до 30%
Об этом сообщает Associated Press.
Китай, в свою очередь, намерен приобрести сельскохозяйственную продукцию США на сумму $40—50 млрд, пишет агентство.
Пошлины на китайские товары должны были подняться 15 октября с 25 до 30%.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о достижении «существенной фазы» торговой сделки с Китаем.
Агентство Bloomberg со ссылкой на источник сообщило, что Соединённые Штаты и Китай смогли прийти к частичному соглашению, которое позволит заключить перемирие в торговой войне и заложить основу для новой, более обширной сделки.
Эксперт Центра экономических исследований РИСИ Вячеслав Холодков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил отношения США и КНР.