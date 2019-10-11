Трамп заявил о достижении «существенной фазы» торговой сделки с Китаем

Короткая ссылка
США и Китай достигли «очень существенной первой фазы» сделки в ходе торговых переговоров, заявил американский лидер Дональд Трамп.
Трамп заявил о достижении «существенной фазы» торговой сделки с Китаем
  • Reuters

«Вторая фаза начнётся почти сразу» после подписания первой, передаёт CNBC со ссылкой на президента, который встретился в Белом доме с вице-премьером китайского Государственного совета Лю Хэ.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источник сообщил, что Соединённые Штаты и Китай смогли прийти к частичному соглашению, которое позволит заключить перемирие в торговой войне и заложить основу для новой, более обширной сделки.

Эксперт Центра экономических исследований РИСИ Вячеслав Холодков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил отношения США и КНР.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить