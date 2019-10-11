Трамп заявил о достижении «существенной фазы» торговой сделки с Китаем

США и Китай достигли «очень существенной первой фазы» сделки в ходе торговых переговоров, заявил американский лидер Дональд Трамп.

«Вторая фаза начнётся почти сразу» после подписания первой, передаёт CNBC со ссылкой на президента, который встретился в Белом доме с вице-премьером китайского Государственного совета Лю Хэ.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источник сообщил, что Соединённые Штаты и Китай смогли прийти к частичному соглашению, которое позволит заключить перемирие в торговой войне и заложить основу для новой, более обширной сделки.

Эксперт Центра экономических исследований РИСИ Вячеслав Холодков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил отношения США и КНР.