Трамп заявил о достижении «существенной фазы» торговой сделки с Китаем
- Reuters
«Вторая фаза начнётся почти сразу» после подписания первой, передаёт CNBC со ссылкой на президента, который встретился в Белом доме с вице-премьером китайского Государственного совета Лю Хэ.
Ранее Bloomberg со ссылкой на источник сообщил, что Соединённые Штаты и Китай смогли прийти к частичному соглашению, которое позволит заключить перемирие в торговой войне и заложить основу для новой, более обширной сделки.
Эксперт Центра экономических исследований РИСИ Вячеслав Холодков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил отношения США и КНР.