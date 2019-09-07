СМИ: Китай может купить небольшое количество сельхозпродукции США

Китайские власти намерены купить небольшое количество сельскохозяйственной продукции у США. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники.

«Китай сделал предложение во время телефонного разговора с высокопоставленными представителями торговли США по покупке небольшого количества сельскохозяйственной продукции», — говорится в сообщении.

Уточняется, что данное предложение будет реализовано только в том случае, если США снизят экспортные ограничения для компании Huawei или отложат вступление в силу указа о повышении тарифов на товары объемом $250 млрд.

Ранее американский лидер Дональд Трамп сообщил о предстоящем повышении пошлин на товары из Китая, которые будут импортированы с сентября и октября 2019 года.

Позднее Министерство коммерции Китая сообщило, что Пекин инициировал разбирательство во Всемирной торговой организации (ВТО) в связи с введением новых пошлин на китайский экспорт со стороны США.