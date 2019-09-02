Китай начнёт разбирательство в ВТО из-за новых пошлин США
- Reuters
«1 сентября официально вступил в силу первый пакет дополнительных пошлин США на экспорт Китая объёмом $300 млрд. Китай инициировал разбирательство в рамках механизма урегулирования споров ВТО», — указывается в заявлении.
В министерстве отметили, что Китай будет решительно отстаивать свои законные интересы в соответствии с принципами ВТО.
Ранее Министерство коммерции Китая выразило Соединённым Штатам протест в связи с введением дополнительных пошлин с 1 сентября.
6 августа руководитель школы востоковедения Высшей школы экономики Алексей Маслов в беседе с НСН оценил возможные последствия усиления торговой войны США и Китая.