Китай начнёт разбирательство в ВТО из-за новых пошлин США

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Министерство коммерции Китая сообщило, что Пекин инициировал разбирательство во Всемирной торговой организации (ВТО) в связи с введением новых пошлин на китайский экспорт со стороны США.
Китай начнёт разбирательство в ВТО из-за новых пошлин США
  • Reuters

«1 сентября официально вступил в силу первый пакет дополнительных пошлин США на экспорт Китая объёмом $300 млрд. Китай инициировал разбирательство в рамках механизма урегулирования споров ВТО», — указывается в заявлении.

В министерстве отметили, что Китай будет решительно отстаивать свои законные интересы в соответствии с принципами ВТО.

Ранее Министерство коммерции Китая выразило Соединённым Штатам протест в связи с введением дополнительных пошлин с 1 сентября.

6 августа руководитель школы востоковедения Высшей школы экономики Алексей Маслов в беседе с НСН оценил возможные последствия усиления торговой войны США и Китая. 

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