Новый раунд торговых переговоров США и Китая пройдёт в октябре
Об этом информирует CGTN America со ссылкой на Министерство коммерции КНР.
Ранее американский лидер Дональд Трамп сообщил о предстоящем повышении пошлин на товары из Китая, которые будут импортированы с сентября и октября 2019 года.
Позднее Министерство коммерции Китая сообщило, что Пекин инициировал разбирательство во Всемирной торговой организации (ВТО) в связи с введением новых пошлин на китайский экспорт со стороны США.
В мае эксперт Дмитрий Родионов в беседе с ФАН отметил, что торговые переговоры Вашингтона и Пекина окончились ничем и привели к новому витку торговой войны.