Новый раунд торговых переговоров США и Китая пройдёт в октябре

Новый раунд торговых переговоров Соединённых Штатов и Китая должен состояться в начале октября.

Об этом информирует CGTN America со ссылкой на Министерство коммерции КНР.

Ранее американский лидер Дональд Трамп сообщил о предстоящем повышении пошлин на товары из Китая, которые будут импортированы с сентября и октября 2019 года.

Позднее Министерство коммерции Китая сообщило, что Пекин инициировал разбирательство во Всемирной торговой организации (ВТО) в связи с введением новых пошлин на китайский экспорт со стороны США.

В мае эксперт Дмитрий Родионов в беседе с ФАН отметил, что торговые переговоры Вашингтона и Пекина окончились ничем и привели к новому витку торговой войны.