Трамп оценил ход торговых переговоров США с Китаем

Американский лидер Дональд Трамп в своём микроблоге в Twitter оценил ход торговых переговоров между Соединёнными Штатами и Китаем.

«У нас всё хорошо на переговорах с Китаем. Хотя я уверен, что им очень хотелось бы иметь дело с новой администрацией, чтобы они могли продолжать практику «грабежа США» ($600 млрд в год)», — заявил Трамп.

Он также отметил, что в случае его победы на предстоящих президентских выборах торговая сделка с Пекином будет гораздо более жёсткой.

Ранее Трамп сообщил о предстоящем повышении пошлин на товары из Китая, которые будут импортированы с сентября и октября 2019 года.

Позднее Министерство коммерции Китая сообщило, что Пекин инициировал разбирательство во Всемирной торговой организации (ВТО) в связи с введением новых пошлин на китайский экспорт со стороны США.

В мае эксперт Дмитрий Родионов в беседе с ФАН отметил, что торговые переговоры Вашингтона и Пекина окончились ничем и привели к новому витку торговой войны.