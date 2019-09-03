Трамп оценил ход торговых переговоров США с Китаем

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Американский лидер Дональд Трамп в своём микроблоге в Twitter оценил ход торговых переговоров между Соединёнными Штатами и Китаем.
Трамп оценил ход торговых переговоров США с Китаем
  • Reuters

«У нас всё хорошо на переговорах с Китаем. Хотя я уверен, что им очень хотелось бы иметь дело с новой администрацией, чтобы они могли продолжать практику «грабежа США» ($600 млрд в год)», — заявил Трамп.

Он также отметил, что в случае его победы на предстоящих президентских выборах торговая сделка с Пекином будет гораздо более жёсткой.

Ранее Трамп сообщил о предстоящем повышении пошлин на товары из Китая, которые будут импортированы с сентября и октября 2019 года.

Позднее Министерство коммерции Китая сообщило, что Пекин инициировал разбирательство во Всемирной торговой организации (ВТО) в связи с введением новых пошлин на китайский экспорт со стороны США.

В мае эксперт Дмитрий Родионов в беседе с ФАН отметил, что торговые переговоры Вашингтона и Пекина окончились ничем и привели к новому витку торговой войны.

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