Минфин США: новые пошлины против КНР могут вступить в силу в декабре

Новый пакет американских пошлин на китайские товары вступит в силу 15 декабря, если к этому моменту страны не заключат торговую сделку, заявил министр финансов США Стивен Мнучин.

«У меня есть все основания предполагать, что, если сделки не будет, пошлины вступят в силу. Но я рассчитываю на то, что мы достигнем соглашения», — сказал он в эфире CNBC.

Ранее состоялся очередной раунд торговых переговоров между Вашингтоном и Пекином. Президент США Дональд Трамп объявил, что стороны достигли взаимопонимания по первой, значительной фазе сделки.

Администрация США отложила запланированное на 15 октября повышение пошлин на китайские товары. При этом представитель Соединённых Штатов на переговорах Роберт Лайтхайзер подчеркнул, что решение по запланированным на 15 декабря тарифам будет известно «задолго до этой даты».