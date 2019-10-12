Трамп рассказал о заключённой торговой сделке с Китаем

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Президент США Дональд Трамп рассказал о заключённой торговой сделке с Китаем.
Трамп рассказал о заключённой торговой сделке с Китаем
  • Reuters

Как он написал на своей странице в Twitter, данное соглашение принесёт огромную пользу американским фермерам.

«Сделка, которую я только что заключил с Китаем, безусловно, самая прекрасная и самая большая сделка для наших великих патриотов-фермеров из всех когда-либо заключённых в истории нашей страны. На самом деле возникает вопрос, можно ли производить такое количество продукта? Наши фермеры это выяснят. Спасибо, Китай!» — отметил он.

Ранее Трамп по итогам переговоров с китайской делегацией сообщил, что торговая сделка с Китаем будет проходить в три этапа, в ходе которых будут решены вопросы сельского хозяйства, интеллектуальной собственности и технологий.

Эксперт Центра экономических исследований РИСИ Вячеслав Холодков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» выразил мнение, что новая торговая сделка Вашингтона и Пекина даст только временное облегчение и после президентских выборов США продолжат проводить магистральную линию торговой войны с Китаем.

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