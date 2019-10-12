Трамп рассказал подробности о планируемой торговой сделке с Китаем

Американский лидер Дональд Трамп по итогам переговоров с китайской делегацией сообщил, что торговая сделка с Китаем будет проходить в три этапа, в ходе которых будут решены вопросы по сельскому хозяйству, интеллектуальной собственности и технологиям.

В частности, в рамках первого этапа планируется частично решить вопрос интеллектуальной собственности.

«Этап один — фермеры, интеллектуальная собственность... Финансовые сервисы — это огромный прорыв для банков, включая право собственности в трастах… Китай сейчас по-настоящему открыт финансовым сервисам», — цитирует Трампа ТАСС.

По словам Трампа, разделение на этапы связано с большим объёмом вопросов, которые планируется решить.

«Вопрос передачи технологий: будет какая-то часть в первом этапе, какая-то — во втором... Это большая сделка... делать это по секциям и этапам, я думаю, гораздо лучше», — отметил американский президент.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источник передавал, что США и Китай смогли прийти к частичному соглашению, которое позволит заложить основу для новой, более обширной торговой сделки.