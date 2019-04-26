Козак назвал сроки восстановления работы нефтепровода «Дружба»

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Вице-премьер России Дмитрий Козак заявил, что стабильная работа нефтепровода «Дружба» будет восстановлена в ближайшие две недели.
Козак назвал сроки восстановления работы нефтепровода «Дружба»
  • Нефтеперерабатывающий завод в Белоруссии / © Андрей Александров
  • РИА Новости

Отмечается, что 26 апреля в Минске состоялись многосторонние переговоры, главная цель которых заключалась в поиске вариантов ликвидации последствий технического сбоя в работе нефтепровода.

«Приняты согласованные решения по реализации специальных технологических мероприятий для устранения последствий инцидента. Это позволит... в течение двух недель полностью восстановить стабильную работу нефтепровода», — цитирует Козака РИА Новости.

23 апреля Белоруссия приостановила поставки топлива на Украину, в Польшу и страны Балтии из-за ухудшения качества импортируемой из России нефти. 

Официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин заявил, что загрязнение нефти в «Дружбе» было умышленным.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН прокомментировал ситуацию.

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