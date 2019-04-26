«Транснефть» заявила об умышленном загрязнении нефти в «Дружбе»

Официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин заявил, что загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» было умышленным и произошло через частную компанию «Самаратранснефть-терминал».

Об этом сообщает ТАСС.

«По факту загрязнения нефти силовые ведомства в России возбудили уголовное дело. Первые результаты свидетельствуют, что это загрязнение было умышленным действием», — отметил он.

По его словам, в настоящее время в Самаре в офисах нескольких частных организаций проходят следственные действия.

Ранее стало известно, что техническое решение по возобновлению транзита российской нефти по нефтепроводу «Дружба» найдено.