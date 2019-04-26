«Транснефть» заявила об умышленном загрязнении нефти в «Дружбе»
- Ёмкости для хранения нефти нефтепровода «Дружба» / © Егор Еремов
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС.
«По факту загрязнения нефти силовые ведомства в России возбудили уголовное дело. Первые результаты свидетельствуют, что это загрязнение было умышленным действием», — отметил он.
По его словам, в настоящее время в Самаре в офисах нескольких частных организаций проходят следственные действия.
Ранее стало известно, что техническое решение по возобновлению транзита российской нефти по нефтепроводу «Дружба» найдено.