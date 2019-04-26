Минск сообщил о потерях из-за остановки транзита нефти из России

Короткая ссылка
Глава белорусского госконцерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков заявил, что белорусский бюджет и нефтетранспортные организации несут потери из-за остановки транзита российской нефти.
Минск сообщил о потерях из-за остановки транзита нефти из России
  • РИА Новости

«Потери несут и государственный бюджет Республики Беларусь, и нефтетранспортные организации», — приводит РИА Новости слова Рыбакова.

Он отметил, что поступление некачественного сырья привело к внештатной работе белорусских нефтеперерабатывающих заводов и, как результат, к снижению выработки нефтепродуктов и невыполнению контрактных обязательств перед потребителями.

Ранее сообщалось, что Министерство энергетики России, также российские нефтяные компании и РЖД в ходе совещания, которое состоялось 25 апреля, утвердили меры для минимизации концентрации дихлорэтана в нефти, поставляемой по магистральному нефтепроводу «Дружба».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить