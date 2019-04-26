Минск сообщил о потерях из-за остановки транзита нефти из России

Глава белорусского госконцерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков заявил, что белорусский бюджет и нефтетранспортные организации несут потери из-за остановки транзита российской нефти.

«Потери несут и государственный бюджет Республики Беларусь, и нефтетранспортные организации», — приводит РИА Новости слова Рыбакова.

Он отметил, что поступление некачественного сырья привело к внештатной работе белорусских нефтеперерабатывающих заводов и, как результат, к снижению выработки нефтепродуктов и невыполнению контрактных обязательств перед потребителями.

Ранее сообщалось, что Министерство энергетики России, также российские нефтяные компании и РЖД в ходе совещания, которое состоялось 25 апреля, утвердили меры для минимизации концентрации дихлорэтана в нефти, поставляемой по магистральному нефтепроводу «Дружба».