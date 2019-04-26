Минэнерго и нефтяники согласовали меры по улучшению качества нефти

Министерство энергетики России, также российские нефтяные компании и РЖД в ходе совещания, которое состоялось 25 апреля, утвердили меры для минимизации концентрации дихлорэтана в нефти, поставляемой по магистральному нефтепроводу «Дружба».

«Был согласован алгоритм действий для минимизации концентрации дихлорэтана», — цитирует РИА Новости сообщение ведомства.

Также отмечается, что Минэнерго России, «Транснефть» и РЖД в пятницу, 26 апреля, будут участвовать в четырёхсторонних переговорах с Белоруссией, Польшей и Украиной по качеству нефти. Отмечается, что участники встречи намерены найти совместное бесконфликтное решение сложившейся форс-мажорной ситуации.

Ранее стало известно, что компания Transpetrol, которая является оператором словацкого участка нефтепровода «Дружба», приостановила поставки российской нефти.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН прокомментировал сообщение о том, что польский оператор PERN уведомил белорусскую сторону об остановке транзита нефти по трубопроводу «Дружба».

Проблема с качеством нефти, поступающей из России в Белоруссию по магистральному трубопроводу «Дружба» на юге республики, возникла на прошлой неделе. В Минэнерго России заявили, что ухудшение качества поставляемой в Белоруссию нефти через нефтепровод «Дружба» носит технический характер, ситуация находится под постоянным мониторингом ведомства.