В Польше призвали «Транснефть» предпринять меры для возобновления транзита

Короткая ссылка
Оператор польского участка магистрального нефтепровода «Дружба» PERN призвал ПАО «Транснефть» предпринять меры для возобновления транзита качественной нефти. Об этом сообщает БЕЛТА.

Как отметили в польской компании, продолжение поставок нефти с повышенными показателями содержания хлоридов может привести к промышленной аварии.

«Обращаемся с просьбой предпринять противодействующие этому меры с целью скорейшего возобновления (транзита. — RT)», — говорится в письме PERN.

Ранее Польша сообщила о приостановке транзита нефти по трубопроводу «Дружба».

23 апреля Белоруссия приняла решение приостановить поставки топлива на Украину, в Польшу и страны Балтии из-за ухудшения качества импортируемой из России нефти. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить