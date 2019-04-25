В Польше призвали «Транснефть» предпринять меры для возобновления транзита

Оператор польского участка магистрального нефтепровода «Дружба» PERN призвал ПАО «Транснефть» предпринять меры для возобновления транзита качественной нефти. Об этом сообщает БЕЛТА.

Как отметили в польской компании, продолжение поставок нефти с повышенными показателями содержания хлоридов может привести к промышленной аварии.

«Обращаемся с просьбой предпринять противодействующие этому меры с целью скорейшего возобновления (транзита. — RT)», — говорится в письме PERN.

Ранее Польша сообщила о приостановке транзита нефти по трубопроводу «Дружба».

23 апреля Белоруссия приняла решение приостановить поставки топлива на Украину, в Польшу и страны Балтии из-за ухудшения качества импортируемой из России нефти.