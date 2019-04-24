Нефтяникам выплатят до 450 млрд рублей для сдерживания цен на топливо

В Министерстве финансов России заявили, что нефтяные компании получат компенсацию из средств Фонда национального благосостояния в размере 400—450 млрд рублей для сдерживания цен на топливо.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Параметры корректировки демпфирующего механизма и источники компенсации выпадающих за счёт этого доходов бюджета, определённые в протоколе совещания о рынке нефти и нефтепродуктов, актуальны только на 2019 год. В 2019 году по таким параметрам компенсация нефтяным компаниям из ФНБ составит 400—450 млрд рублей», — указали в министерстве.

Ранее вице-премьер России Дмитрий Козак заявил, что правительство и нефтяники договорились продлить соглашение о стабилизации цен на топливо. Уточнялось, что соглашение о заморозке цен на бензин будет продлено до конца июня.

В апреле портал karelinform.ru сообщил со ссылкой на Карелиястат, что в Карелии зафиксировано снижение цен на бензин.

Вместе с этим в Калининграде с 18 марта по 8 апреля был зафиксирован рост средней стоимости бензина на 4 копейки.