ЦБ не ожидает скачка цен на бензин в 2019 году

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Банк России не ожидает большого скачка цен на бензин в 2019 году, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

«Мы не ожидаем большого скачка цен, будем смотреть за этим рынком и, естественно, принимать во внимание его динамику при принятии решений», — цитирует Набиуллину ТАСС.

При этом она отметила важность фактора стоимости топлива, который влияет на инфляционные ожидания.

Ранее Счётная палата выпустила заключение, согласно которому повышение акцизов на топливо со следующего года может привести к резкому подорожанию бензина.

При этом в Минфине заявили, что не ожидают роста цен из-за акцизов.

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