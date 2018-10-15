Счётная палата прогнозирует резкий рост цен на бензин в России в 2019 году

С 1 января 2019 года повышение акцизов на топливо может привести к резкому скачку розничных цен на бензин.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заключение Счётной палаты по проекту бюджета 2019—2021 годов.

«Увеличение акциза в 1,5 раза с 1 января 2019 года может вновь привести к резкому росту цен на бензин и потребовать принятия дополнительных компенсационных и сдерживающих мер», — говорится в документе.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что нельзя допустить повторения весенней ситуации с резким ростом стоимости топлива.