Счётная палата прогнозирует резкий рост цен на бензин в России в 2019 году

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С 1 января 2019 года повышение акцизов на топливо может привести к резкому скачку розничных цен на бензин.
Счётная палата прогнозирует резкий рост цен на бензин в России в 2019 году
  • Reuters

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заключение Счётной палаты по проекту бюджета 2019—2021 годов.

«Увеличение акциза в 1,5 раза с 1 января 2019 года может вновь привести к резкому росту цен на бензин и потребовать принятия дополнительных компенсационных и сдерживающих мер», — говорится в документе.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что нельзя допустить повторения весенней ситуации с резким ростом стоимости топлива.

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