Счётная палата прогнозирует резкий рост цен на бензин в России в 2019 году
- Reuters
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заключение Счётной палаты по проекту бюджета 2019—2021 годов.
«Увеличение акциза в 1,5 раза с 1 января 2019 года может вновь привести к резкому росту цен на бензин и потребовать принятия дополнительных компенсационных и сдерживающих мер», — говорится в документе.
Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что нельзя допустить повторения весенней ситуации с резким ростом стоимости топлива.